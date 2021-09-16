Van Gogh’un yeni eseri keşfedildi: İlk kez sanatseverlerin karşısına çıkıyor

Dünyaca ünlü ressam Vincent van Gogh’un 1882’de yapıldığı tahmin edilen bir resmi bulundu. Sanat camiasında büyük heyecan yaratan bu eserin yarın Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nde sergileneceği açıklandı.



1882’de yapılmış “Bitkin” serisinin eskizi olduğu belirtildi. Eserde otururken resmedilmiş yaşlı bir adam kafasını ellerinin arasına almışken görülüyor. Eserin, ismini açıklamayan bir koleksiyonere ait olduğu belirtilirken, serginin 2 Ocak 2022’ye kadar devam edeceği belirtildi.

Van Gogh Müzesi’nin Kıdemli Araştırmacısı Teio Meedendorp, “Bir süredir bu eserin varlığından haberdardık fakat eserin sahibi ortaya çıkmak istememişti. Fakat daha sonra koleksiyoner fikrini değiştirdi ve şimdi bu çizimi herkese gösterebileceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Müzenin direktörü Emilie Gordenker, “Yeni bir eserin Van Gogh’a ait olduğunu çok nadiren söylüyoruz. Fakat sanatçının bu erken dönemi eserini ve hikayesini ziyaretçilerimizle paylaşabileceğimiz için çok gururluyuz” dedi. Gordenker, eserin yapıldığı dönemde Van Gogh’un yeteneğinin halen gelişmekte olduğunu söylerken, ünlü sanatçının aynı konuyu tekrar tekrar işlediğinin de altını çizdi.

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16/09/2021 18:19