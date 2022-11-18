Türkiye'nin doğusu beyaza büründü

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18/11/2022

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Türkiye'nin doğusu beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış kendini gösterdi. Birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için mücadele etti. Kimi yerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Anadolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.

Yurdun doğusunda kış etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışı, Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde etkili oldu. 

Mevsimin ilk karıyla ilçe merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kars'ta da soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde bulunan Çalı Gölü’de buz tuttu.

Erzincan'da da benzer manzaralar vardı.

Gece başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.

18/11/2022 17:03
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TAGS: türkiye, kar, yağış
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