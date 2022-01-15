Van'da 4.6 şiddetinde deprem

Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında saat 16.03'te bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Yerin beş kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Kızılca köyü yakınları.

İRAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Van, Türkiye-İran sınırında bulunuyor. Deprem sınırın İran tarafında da hissedildi.

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Bingöl'e kadar sokulup Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

Van'da Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürmüş ve 600'ü aşkın can kaybına yol açmıştı.

Öte yandan Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü İran tarafı olarak verdi ve büyüklüğünü de 4.2 açıkladı.

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15/01/2022 16:38