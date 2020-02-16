Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Türkiye’de Van'ın Başkale ilçesinde saat 21.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Van’ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran’ın khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

16/02/2020 21:25