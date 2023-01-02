Van’da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.9, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak ölçüldü.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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02/01/2023 09:03