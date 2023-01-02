Van’da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.45'te AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ads ads ads ads
02/01/2023

ads
Van’da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.9, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak ölçüldü.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

02/01/2023 09:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: van, deprem
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.