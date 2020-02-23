Van’da deprem 8 can aldı

Türkiye’de AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. İçişleri Bakanı Soylu, depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, 21 yaralıdan 8'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Mili Eğitim Bakanı Selçuk bazı köy okullarında

TC İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

23/02/2020 12:17