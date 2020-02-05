Van'da ikinci facia: 23 can kaybı

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor. Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış var.

Van'da çığ düşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı.Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çığ altından çıkarılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

NTV yayınına telefonla bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, kurtarılanların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.



Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:



"Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü'nün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.



İLK ÇIĞDA 5 ÖLÜ



Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.

05/02/2020 15:35