VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu; VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. İlk kez hayata geçen uygulama ile geçen hafta oynanan 6 maçın sahada inceleme görüntüleri yayınlandı.

Federasyon, 6 karşılaşmanın sahada inceleme görüntülerini yayınlandı.

İlgili maçlarda hakemin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuna duyuruldu.

Yeni uygulama ile VAR kayıtları Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak.

Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntüleri ile birlikte sporseverlere sunulacak.