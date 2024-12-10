VAR kayıtları açıklandı
10/12/2024
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın konuşmaları yayınlandı.
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftaya damga vuran olay Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi oldu.
Sivasspor - Galatasaray maçında VAR'da neler konuşuldu?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor - Galatasaray maçının 90+5. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a sert faul yaptı. Hakem Turgut Doman Arnavut oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'da pozisyonu inceleyen Doman kararını değiştirmedi.
VAR'da geçen konuşma:
Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Bileğe mi basıyor yoksa krampona mı?
VAR: Gösteriyorum bir açı daha!
Turgut Doman: Bu açıdan oynatalım bir daha evet.
Turgut Doman: Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.
Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon
VAR: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.
VAR: Temasa, demin ki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.
Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?
VAR: Turgut hocam bu temas anı.
Turgut Doman: Hızlı oynat abi.
Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.
Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.
Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.
VAR: Konfirme.
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı
VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Zorbay Küçük: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"
VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.
Zorbay Küçük: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."