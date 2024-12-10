Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın konuşmaları yayınlandı.

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftaya damga vuran olay Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi oldu.

Sivasspor - Galatasaray maçında VAR'da neler konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor - Galatasaray maçının 90+5. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a sert faul yaptı. Hakem Turgut Doman Arnavut oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'da pozisyonu inceleyen Doman kararını değiştirmedi.

VAR'da geçen konuşma:

Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Bileğe mi basıyor yoksa krampona mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha!

Turgut Doman: Bu açıdan oynatalım bir daha evet.

Turgut Doman: Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon

VAR: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.

VAR: Temasa, demin ki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.

Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?

VAR: Turgut hocam bu temas anı.

Turgut Doman: Hızlı oynat abi.

Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.

Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.

Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.

VAR: Konfirme.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı

VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Zorbay Küçük: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"

VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Zorbay Küçük: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."