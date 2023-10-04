VAR kayıtları açıklandı: Hakemi yanılttılar

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, Liverpool'u 2-1 yendi. Liverpool'da 26'da Curtis Jones ve 69'da Jota kırmızı kart gördü. Ancak maça damga vuran an 34. dakikada yaşandı.

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Liverpool, 34. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yan hakem, Diaz'ın ofsaytta olduğunu düşündüğü için bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı geçerli sayıldı ve oyun devam etti.

Maçın ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Diaz'ın pozisyonunun yanlış değerlendirildiğini ve hakemlerin özür dilediğini açıkladı. Liverpool, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

İngiltere'de profesyonel futbol maçlarındaki hakemlerin sorumluluğunu yöneten PGMOL, VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR hakemi ofsayt kararı için, "İnceleme tamamlandı, karar doğru." dedi. VAR operatörü ise "Sahada verilen karar ofsayttı. Verdiğimiz görüntüde oyuncu ofsaytta değil." diyerek VAR hakeminin yanlış karar verdiğini söyledi. Hatasını fark eden VAR hakemi, orta hakemine maçı durdurmasını istedi ancak kurallara göre VAR hakemi, "İnceleme tamamlandı, karar doğru." dediği için karşılaşma devam etti.