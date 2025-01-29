VAR kayıtları: Galatasaray - Konyaspor maçı konuşmaları
TFF, Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray - Konyaspor maçındaki konuşmalar;
YAYIN TARİHİ:
29/01/2025
VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyon yer aldı. İşte VAR ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar;
VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."
Hakem: "İlk kim dokundu?"
VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim."
Hakem: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için direkt serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim."
VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."
Hakem: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."
YAYIN TARİHİ: