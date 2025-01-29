VAR kayıtları: Galatasaray - Konyaspor maçı konuşmaları

TFF, Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray - Konyaspor maçındaki konuşmalar;

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29/01/2025

VAR kayıtları: Galatasaray - Konyaspor maçı konuşmaları

VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyon yer aldı. İşte VAR ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar; 

VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."

Hakem: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim."

Hakem: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için direkt serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim."

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Hakem: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."

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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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