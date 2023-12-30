Vardi Miracle Değirmenlik’de

ads ads ads ads
30/12/2023

ads
Vardi Miracle Değirmenlik’de

Ligin ilk devresini en yakın rakibinin 7 puan önünde 38 puanla zirvede bitiren Miracle Değirmenlik transfere hızlı giriş yaptı. Sezon başı Merit Alsancak Yeşilova’dan bonservisli olarak kadrosuna kattığı ve Miracle Karşıyaka takımına kiraladığı Mustafa Vardi’yi devre arası kadrosuna dahil etti. Dün ligin ilk devresinin son maçında Maraş’ı mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle kapatan Miracle Değirmenlik takımında maçın ardından teknik direktör Özgü Bayraktar ve kulüp başkanı Hakan Törehan’ın yaklaşık 2 saat süren toplantıları sonrasında devre arası transfer süreci de netleştirmiş oldu. Devre arası takıma katılacak olan isimler konusunda birçok ismi masaya yatıran Miracle Değirmenlik takımı ilk isim olarak Mustafa Vardi’yi takıma katmış oldu.

30/12/2023 14:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Vardi, Miracle Değirmenlik’
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.