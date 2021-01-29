Varış: 3-5 Günlük kapanma kararları ile başarı yakalayamayız

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış BRT’de 14. Saat programına katılarak pandemi ile ilgili verilen mücadele ve gelinen durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tıp-İş Başkanı Doktor Varış’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“KOVİD-19 TABLOSU ENDİŞE VERİCİ”

“Risk altındayız ve hasta olma olasılığımız evinde kapalı kalan bir bireye göre çok daha fazladır. Son günlerde yoğun bir artış gösteren Kovid-19 tablosu ise endişe verici boyuttadır.”

“TÜRKİYE VE GÜNEY KIBRIS’IN ÖNÜNE GEÇTİK”

“Son iki günde açıklanan yaklaşık 100 vaka içinde yaklaşık 90 yerel vaka var ve bunların arasında kaynakları da bilinmeyenler var. Orana baktığımızda Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın önüne geçtik. Dünyadaki örneklerle aynı şekilde seyretmeye başladık. Bağışıklık sistemi güçlü olanları ve gençleri de etkilemeye başladı.”

“AMACIMIZ TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI”

“Bir yıllık süredir sendika olarak meslek örgütlerimizle birlikte daha ülkemizde ilk vaka görülmeden önce belli konularla ilgili uyarılarımızı yapmıştık. Bu süre içerisinde uyarılarımızı, önerilerimizi yapmaya devam ettik ve ediyoruz da. Öncelikli amacımız toplum sağlığının korunmasıdır”

“DEVLET ELİ İLE HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORU İŞARETLERİ GİDERİLMELİ”

“ Gelinen noktada görüyoruz ki halen daha ihtiyacımız olan Acil Durum Hastanesi yapılmış olmakla birlikte bunun yasal mevzuata olan uygunluğu ile ilgili birtakım tartışmalar devam etmektedir. Biran önce ihtiyacımız olan bu hastane ile ilgili hasta ve çalışan güvenliği açısından soru işaretlerinin devlet eli ile giderilmesini talep ederiz.”

“TOPYEKÜN SEFERBERLİK ŞART”

“Kovid 19 ile mücadelede top yekün seferberlik yapmaz isek toplum olarak buna uymazsak bu mücadeleyi kazanma şansımız yoktur.”

“BUGÜNÜN ŞARTLARINDA EN AZ KAPANMA 15-20 GÜN YETERLİ”

“Alınacak olan 3-5 günlük kapanma kararları sağlıklı bir sonuca ulaşılması için yeterli değildir.Bizim önerimiz kapanma süresi ile ilgili önceden konuşmamak kaydı ile vakaların uygun epidomolojik verilerine göre toplum içerisindeki vaka sıklığına göre ve vakaların azalma durumuna göre sürenin belirlenmesidir. Bugünün şartlarında şuan en az 15-20 gün yeterli olabilecek görülür. Açıkcası 5-6 günlük kapanma ile belli bir başarı yakalayabileceğimizi pek düşünmüyoruz.”

“TEMASLI TAKİP EKİBİNDEKİLER TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA GİRMEYE BAŞLADILAR”

“7 gün 20-24 saat çalışan ve çok yorulmuş olan Temaslı Takip Ekibindeki arkadaşlarımız artık tükenmişlik sendromuna girmeye başlamışlardır. Ülkede artan vaka sayısına paralel olarak hızlı bir şekilde Temaslı Takip Ekibimizin genişletilmesi ve güçlendirilmesi son derece önemlidir.”

“5 YILDAN BERİ KADROLU DOKTOR İSTİHDAMI YAPILMADI”

“Ülkede tek eksiklik hemşire eksikliği değildir. 5 yıldan beridir kadrolu doktor istihdamı yapılmamıştır. Sağlık Bakanının açıkladığı istihdam yapılacak 10 doktor aylar önce başvurularını yapmıştı.Meclis eksik yasal düzenlemeleri yapsın. Hükümette gerekli kadroları açsın ve sağlık çalışanları istihdam edilsin. Bu salgının yıllarca devam edeceği uzmanlar tarafından söyleniyor.”

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29/01/2021 20:33