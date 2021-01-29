Varış: 5 yıldan beridir kadrolu doktor istihdamı yapılmadı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, koronavirüs salgınının uzun yıllar devam edeceğini bu nedenle ileriye dönük çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, sağlık altyapısı konusunda tedbirler alınmasını, meclisin eksik yasal düzenlemeleri yapmasını ve gerekli kadroların açılıp, sağlık çalışanlarının istihdam edilmesini önderdi.

Hastanede yalnızca hemşire eksikliği bulunmadığını, 5 yıldan beridir kadrolu doktor istihdamı yapılmadığını anımsatan Varış, “Sağlık Bakanının açıkladığı istihdam yapılacak 10 doktor, aylar önce başvurularını yapmıştı. 2 anestezi ve yoğun bakım uzmanının başvurusu yeni dikkate alındı” dedi.

Ahmet Varış, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılara, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yatakların üçte ikisi doldu”

Ahmet Varış, karantinasız girişlere izin verilmesinin ardından gerekli önlemlerin alınmaması ve denetimlerin yapılmamasından dolayı, sıfır vakarın ardından vakalar görülmeye başladığını ve son dönemde de arttığını söyledi. Varış, ‘Acil Durum Hastanesi’nin 5 günden beridir hizmet verdiğini belirterek, pandemide 100, göğüs bölümünde ise 40 yatak olduğunu 140 yatağın 3’te ikisinin dolduğunu vurguladı.

“Türkiye ve Güney Kıbrıs’ı geçtik”

Ahmet Varış, ülkedeki enfeksiyon artış hızının Türkiye ve Güney Kıbrıs’a göre daha çok arttığına dikkat çekerek, hastalığın daha ağır geçirildiğini vurguladı. Varış, “Son iki günde açıklanan yaklaşık 100 vaka içinde yaklaşık 90 yerel vaka var ve bunların arasında kaynakları bilinmeyenler de bulunuyor. Orana baktığımızda Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın önüne geçtik” dedi.

“Gençleri de etkilemeye başladı”

Yoğun bakıma giren hastalarda artış olduğunu ve sağlık çalışanlarının da hastalığa yakalandığını belirten Ahmet Varış, “Dünyadaki örneklerle aynı şekilde seyretmeye başladık. Virüs bağışıklık sistemi güçlü olanları ve gençleri de etkilemeye başladı” diye konuştu.

“Koronavirüs salgını uzun yıllar devam edecek”

Koronavirüs salgınının uzun yıllar devam edeceğini bu nedenle ileriye dönük çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Varış, “Sağlık altyapısı konusunda tedbirler alınmalı. Meclis eksik yasal düzenlemeleri yapsın. Hükümette gerekli kadroları açsın ve sağlık çalışanları istihdam edilsin” dedi.

“Temaslı Takip Ekibinin güçlendirilmeli”

Eğitimli hemşirelerden oluşan ‘Temaslı Takip Ekibi’nin güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini anlatan Varış, “7 gün 24 saat çalışan ve çok yorulan temaslı takip ekibimiz var. Artan vaka sayısına yetişemiyorlar. Çalışan sayısı artırılmalı. Yerel yönetimler ve muhtarlıklarla işbirliği içine girilmeli. Kısa süreli bir eğitimden geçirilerek ekibe personel dahil edilebilir” diye konuştu.

“Kadrolu doktor istihdam edilmiyor”

Sağlık alanında sağlık çalışanı eksikliğinin yıllardır olduğunu ancak salgında daha çok hissedildiğini belirten Ahmet Varış, şöyle konuştu:

“Tek eksiklik, hemşire eksikliği değildir. 5 yıldan beridir kadrolu doktor istihdamı yapılmamıştır. Sağlık Bakanının açıkladığı istihdam yapılacak 10 doktor, aylar önce başvurularını yapmıştı. 2 anestezi ve yoğun bakım uzmanının başvurusu yeni dikkate alındı. Salgınla ilgili mücadelede göğüs hastalıkları ve enfeksiyon uzmanları görev yapar ve risk grubundadırlar. Yıllardır kadrolu doktor istihdam edilmiyor ve doktorlar sözleşmeli olarak devam ediyor.”

Bu habere tepkiniz:



29/01/2021 21:43