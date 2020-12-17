Varış: Önümüzdeki 7 ile 10 gün çok önemli

Haber Kıbrıs- Özel

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış Haber Kıbrıs WEB TV'de yayınlanan Günaydın Ada programında Hüseyin Ekmekçi'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Varış, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ustabaşı yardımcısının koronavirüse yakalanması ve hastane içinde birçok temaslısı olması nedeniyle tedbir amaçlı acil ve yarı acil olanlar hariç ameliyatların durdurulduğunu açıkladı.

“Endişelenecek bir durum yok”

Ahmet Varış, hastanede şu an için endişelenecek bir durum olmadığını ve her şeyin kontrol altında olduğuna dikkat çekerek, hastanede yeni bir bulaşın önüne geçilmesi ve vakaların başka bölümlere yayılmasının önlenmesi için çalışmaların yavaşlatıldığını vurguladı.

“Hemşire sıkıntısına rağmen poliklinik çalışıyor”

Hemşire sıkıntısına rağmen polikliniğin hizmet vermeye devam ettiğini anlatan Varış, doktor ve hemşire konusunda başka hastanelerden yardım alınabileceğine dikkat çekti.

“Ziyaretçi yasak, refakatçi test yaptırmalı”

Varış, Pazartesi gününden beri tam ziyaretçi yasağı olduğunu ve hastaların yanında sadece PCR testi yapanların refakatçi olarak kalmalarına izin verildiğini ifade etti.

“İki kişi pozitif çıktı”

Ahmet Varış, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başhekim, ustabaşı ve hemşirede koronavirüs görülmesinin ardından dün hastanede görevli iki kişinin koronavirüse yakalandığını söyledi.

“7 ile 10 gün çok önemli”

Ahmet Varış, dün tespit edilen görevlilerden birinin ustabaşı yardımcısı olduğu ve ustabaşı ile temaslı olduğunu gizlediği duyumlarını aldıklarını ifade etti. Varış, temaslı takip ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve tarama yaptığını önümüzdeki 7 ile 10 günün çok önemli olduğunu vurguladı.

“5 gündür hastanede kaldığı duyumlarını aldık”

Ustabaşı yardımcısı hakkında konuşan Varış, “Bir çalışanın 5 günden beridir hastanede kaldığı duyumlarını aldık. Araştırılmalı. Çalışanların hastaların ve toplum sağlığını tehdit ediyor” dedi.

“Hasta taşıyıcı konusunda sıkıntı var”

Ustabaşının hastane çalışanları ile temaslı olmasından dolayı bazı çalışanların izole edildiğini anlatan Varış, hasta taşıyıcı konusunda personel sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

“Doktor ve hemşirelere yeni tanı konulmadı”

Varış, hastane içinden kaynaklı şu an için yeni bir vaka olmadığına işaret ederek, daha önce başhekim ve hemşireye tanı konulmasına rağmen doktor ve hemşireye konulmuş yeni bir tanı olmadığını vurguladı.

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17/12/2020 11:06