Varoğlu: Gönüllü kan bağışları artmalı

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programının konuğu oldu.

Varoğlu, talasemi (akdeniz anemisi) hastalığının önlenmesinde önemli bir yol katedildiğini, 2000 yılından beri yeni bir talasemili bebeğin dünyaya gelmediğini anlattı. Varoğlu, ancak günümüzde mevcut hastaların kan ve ilaç sıkıntıları yaşadığına dikkati çekti.

Varoğlu: Sağlık Bakanlığı gönüllü kan bağışlarının arttırılmasına biraz daha önem vermeli Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ülkemizde kan eksikliğinin yaşandığını ve bunun da talasemi hastaları için önemli bir sıkıntı olduğunu ifade etti.

Dernek olarak kan ve ilaç bulma konusunda üzerlerinde çok fazla yük olduğunu belirten Varoğlu, Sağlık Bakanlığının da gönüllü kan bağışlarının arttırılmasında daha çok önem vermesi gerektiğini söyledi.

06/01/2020 12:24