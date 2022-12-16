Ombudsman Varol, Derviş Ulus Sönmezler'in raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Derviş Ulus Sönmezler'in raporunu yayınladı.

Ombudsman İlkan Varol’un raporu şöyle:

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Derviş Ulus Sönmezler’in Şht. Fevait Ali Sokak No:2 Sönmezler Apartmanı Göçmenköy Lefkoşa adresinde ikamet etmekte olup Raif Rauf Denktaş Caddesi ile Şht. Fevait Ali Sokak kesişiğinde faaliyet gösteren hırdavat dükkanına gelen araçların ses gürültü gibi çevre kirliliği yarattıklarını bunun sonucunda mağduriyet yaşadıklarını ayrıca bahse konu hırdavat dükkanının inşa ettiği ahşap görünümlü ek yapının izinsiz yapıldığını iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Dairemize gönderdiği yazısında Göçmenköy Bölgesi Şht. Fevait Ali Sokak ile Raif Rauf Denktaş Caddesi kesişiğinde faaliyet gösteren Hırdavat Dükkanının ahşap görünümlü ek yapısının söz konusu hırdavat işyerine ait iki adet dükkanı tadilat yapmak suretiyle bir dükkana dönüştürüldüğünü ve güney cephesine 10’00” mesafeleri işgal edecek şekilde ahşap görünümlü aluminyum ve cam malzemeden ilave yapılarak dükkana dahil edildiğini Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından tespit edildiğini ve 24 Haziran 2013 tarihli yazı ile söz konusu izinsiz ve imar kurallarına aykırı olan yapıyı eski haline getirmesi konusunda ihbar verildiği beyan edilmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yazısının devamında Göçmenköy Bölgesi Şht. Fevait Ali Sokak ile Raif Rauf Denktaş Caddesi kesişiğinde faaliyet gösteren Hırdavat Dükkanının Şht. Fevait Ali Sokak tarafından söz konusu işyerine gelen araçların düzensiz park ettiği ayrıca ses ve çevre kirliliğinde bulundukları 26 Aralık 2019 tarihli 4657 sayılı şikayet dilekçesi ile bilgilerine getirildiğini, Trafik Birimi yetkililerince yerinde yapılan inceleme neticesine göre Yol ve Trafik Komisyonu tarafından 29 Eylül 2021 tarihinde alınan Y.T.K.K. No:08/2021 sayılı karara göre Ekte haritada görülmekte olan Rauf Raif Denktaş Caddesi’ne batı istikametinden bağlanan Şht. İlmiye Şakir Sokak’tan Ovacık Sokak’a kadar olan bölümünün batı yönünde tek yol olarak düzenlenmesine ve Raif Rauf Denktaş Caddesi’nden, Şht. İlmiye Şakir Sokak’a giriş yapılmamasına, Şht İlmiye Şakir Sokak’ın güney paralelindeki Şht. Fevait Ali Sokak ve devamında olan Şht. Mustafa Öcal Sokak’a, Raif Rauf Denktaş Caddesi’nden giriş yapılmasına, Şht Mehmet Oğuz Sokak kavşağı bağlantısından sonra Şht. Mustafa Öcal Sokak ve devamında Şht. Fevait Ali Sokak’a giriş yapılmamasına, yolun bu bölümünün Batı yönünden Doğu yönüne tek yol (yön) olarak düzenlenmesine ve her iki yolun uygun olan yerlerinde yola paralel otopark ceplerinin yaratılıp sağlandığını, Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri tarafından yerinde yapılan uygulamaya göre şikayetin giderilmiş olduğunu ve gerekli düzenin sağlandığını tespit ettiklerini beyan etmişlerdir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yazısının sonunda Sayın Derviş Ulus Sönmezler’in 26 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne sunduğu dilekçesine istinaden Trafik Birim Sorumlusu ile istişaresi sağlandığını Sayın Sönmezler’in şikayetleri dikkate alınarak gerekli kararları ürettiklerini ve yerinde yapılan uygulama ve/veya alınan tedbirler hakkında sözlü olarak bilgilendirildiği beyan edilmiştir. Yaptığımız soruşturmalar ve incelemelere istinaden Raif Rauf Denktaş Caddesi ile Şht. Fevait Ali Sokak kesişiğinde faaliyet gösteren hırdavat dükkanının güney cephesine bakan kamusal alanın belli bir bölümünü işgal edecek şekilde inşa edilen ahşap görünümlü yapının izinsiz olduğu ve söz konusu yürürlükteki yasal mevzuatlara aykırı yapının Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri tarafından tespit edildiği ve söz konusu hırdavat dükkanı işletmecisine gerekli ihbarın yazılı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Şikayetin ana konusu olan Raif Rauf Denktaş Caddesi ile Şht. Fevait Ali Sokak kesişiğinde faaliyet gösteren hırdavat dükkanına gelen araçların ses gürültü gibi çevre kirliliği konusunda ise Yol ve Trafik Komisyonu tarafından 29 Eylül 2021 tarihinde alınan Y.T.K.K. No:08/2021 sayılı karar sonucuna göre bahse konu yerde yol trafik akışında yerinde yapılan incelemeler neticesinde sistem değişikliğine gidilerek söz konusu bölgede oluşturulan trafik akış sistem değişikliği ve yaratılan otopark cepleri sayesinde düzenin sağlandığını , Sayın Derviş Ulus Sönmezler’in 26 Aralık 2019 tarihli 4657 sayılı şikayet dilekçesine Lefkoşa Türk Belediyesi’nin konuya duyarsız kalmadığı gerekli olan incelemeler ve istişareler sonucunda bahse konu bölgede ihtiyaç olduğu saptanan trafik akışındaki düzenlemeler fiilen hayata geçirildiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında İdarenin hatalı bir tasarrufu olmadığı ve Sayın Derviş Ulus Sönmezler’in şikayet konusunun ortadan kaldırıldığı belirlenmiştir.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2022 15:48