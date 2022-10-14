Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, toplantı ve konferanslara katılmak üzere Pazartesi günü Bakü’ye gidecek.

Yazılı açıklamasına göre Varol, 18 Ekim Salı günü Bakü’de yapılacak İslam İşbirliği Ombudsmanlar Birliği Genel Kurul’una katılacak.

Varol 19-20 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’nın davetlisi olarak, Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı etkinliği çerçevesinde düzenlenecek “Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının İş ve İnsan Hakları üzerindeki Rolü” temalı uluslararası konferansa katılacak.

Varol, konferansın ardından KKTC’nin de kurucu üyesi olduğu “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısınında yer alacak.

Varol, 22 Ekim Cumartesi günü KKTC’ye dönecek.

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14/10/2022 11:39