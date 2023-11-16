Vasfi Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” isimli kitabı çıktı

Emekli öğretmen, eski Milletvekili Vasfi Candan’ın, Limasol ilçesine bağlı Alektora (Gökağaç) köyünü ve halkını konu alan “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” isimli kitabı piyasada.

Kitap, Candan’ın köyü olan Alektora köyü , Alektoralılar ve Alektoralıların Çocukları başlıkları altında üç bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde, sultani üzüm üretimi ile öne çıkan Alektora köyü, genel hatları ile anlatılıyor. İkinci bölümde Alektora’da doğup büyümüş ve 1974’e kadar orada yaşamış 41 Alektoralı ile yapılan söyleşileri içeriyor. Alektoralıların Çocukları bölümündeyse topluma mal olmuş fakat Alektora dışında doğup büyümüş 15 Alektoralı çocuğunun yaşam öyküleri yer alıyor.

Gelecek nesillere arşiv bırakmak hedefi ile çalışmalarına başlayan Candan, üç yılı aşkın bir sürede tamamladığı kitabını, başta anne ve babası olmak üzere, tüm dünyada köklerinden sökülen, göçmen ve mülteci durumuna düşürülen insanlara ithaf etti.

Kapak tasarımı Semra Bayhanlı, grafik tasarımı Cypdes Factory Advertising, dizgi ve düzeltisi Süleyman Mert ve baskısı Okman Printing Ltd’e ait olan kitap, 396 sayfa.

-Kitap satış noktaları

Vasfi Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” isimli kitabı; Işık Kitabevi, Deniz Plaza Mağazaları, Galeri Kültür, Gülver Kitabevi ve Saydam Berberoğlu Kitabevi’nde satışta bulunuyor.