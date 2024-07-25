Vasiliko tartışmaları ve açıklamaları bitmedi

Alithia gazetesi “Vasiliko’da Bilinmeyen B Planı” başlıklı haberinde Hristodulidis hükümetinin, CMC konsorsiyumunun “Promitheas” isimi FSRU ünitesini teslim etmeksizin, yüzer terminalin inşasının durdurulduğunu açıklamasının ardından, Vasiliko’daki doğal gaz terminaline ilişkin somut bir B planının olmadığını, bunun ayrıca ilgili bakan tarafından da kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, dün, “ANT1” ve bir başka kanala yaptığı açıklamada müzakerenin tahmin edilenden farklı bir şekilde sonuçlanması durumunda hükümet planlamasının geleceği değiştireceğini bununla birlikte planlamanın müzakerelerin nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu belirtti.

Yürütülen müzakerelerde ne olacağına dair net bir görüntünün de bulunmadığını belirten Papanastasiu, başka bir FSRU gemisinin kiralanması durumunda ise maliyetin bütçeyi aşacağını, bunun için de önemli bir kazancın sağlanacağı yönünde ikna edici olunmasının gerekeceğine dikkati çekti.

“Promitheas” gemisinin Şangay’da mahsur kaldığını ve bu konudaki istişarelerin sürdürüldüğünü söyleyen Papanastasiu, ekonomik tartışmalara dayanan süreçlerin bulunduğunu ancak buna paralel olarak geminin bir an evvel yola çıkması için de çaba sarf edildiğini ifade etti.

Gemi için 190 milyon euronun verilip verilmediği şeklindeki soru üzerine Papanastasiu bu paranın verildiğini söyledi.

Çinlilerin gemiyi teslim etmek için daha fazla para isteyip istemediği sorusuna karşılık Papanastasiu bunun çok komplike bir konu olduğunu belirterek karşı tarafın senaryoyu değiştirmesinin ardından kendilerini ilgilendiren tek noktanın, gemiyi teslim almak olduğunu ifade etti.

190 milyon euronun kaybedilmesi riskinin bulunup bulunmadığı şeklindeki soru üzerine Papanastasiu, tek bir euronun bile kaybedilmesi durumunun bulunmadığını söyledi.

Doğal gazın ve ucuz elektriğin ne zaman temin edileceği şeklindeki bir soru üzerine ise Papanastasiu, en realist şekilde bunların 2025 yılının ilk altı ayı içerisinde temin edilebileceğini ifade etti.