Vasiliko’daki doğalgaz terminali inşasının iptalinin yankıları sürüyor

Vasiliko bölgesinde inşa edilmesi planlanırken Çinli şirkete verilen ihalenin iptal edilmesi ve ardından AB Savcılığı (EPPO) tarafından soruşturma başlatılmasının yankıları sürüyor.

Politis gazetesi: “AB Verdiği 101 Milyon Euroyu Geri İsteyebilir – Vasiliko Santralindeki Skandalın Zincirleme Sonuçları – Vasiliko: Ödeneği De Bizden Geri Alacaklar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Vasiliko bölgesindeki doğal gaz terminalinin inşasında patlak veren skandalın zincirleme etkilere yol açtığını yazdı.

Gazete, Çinli bir şirkete ihalenin verilmesi ve akabinde projenin yarım kalması sonrasında, aslında projenin mart ayından beridir EPPO tarafından soruşturulduğunun ve Rum hükümetinin de bunu kamuoyundan gizlediğinin ortaya çıkmasının ardından AB’nin projeye yaptığı yatırımı geri çekme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Müsteşarı Eirini Piki’nin dün bir radyo programına yaptığı açıklamada, AB Savcılığı’nın araştırmasını sürdürdüğünü ve AB’nin projeden finansmanını çekme ihtimalinin de olduğunu söylediğini vurguladı.

EPPO tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise, projeye ilişkin soruşturmanın Lüksemburg ve Lefkoşa AB Savcılığı ofisleriyle birlikte yürütüldüğü ve soruşturmanın Rum polisi tarafından gerçekleştirileceği belirtilirken, soruşturmanın devam etmesi sebebiyle daha ayrıntılı açıklama yapılamayacağı ifade edildi.

- -AKEL ve DİSİ tepkili

Gazete haberinin devamında, DİSİ ve AKEL’in konuya ilişkin yaptıkları açıklamalara yer verdi.

DİSİ’den yapılan açıklamada, “olayların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiği” yorumu gelirken AKEL’in açıklamasında ise “Anastasiadis-DİSİ dönemine ilişkin büyük bir skandalla daha karşı karşıya olunduğu” vurgulandı.

AKEL, Rum vergi mükellefleri ve AB’nin parasının, beceriksizlik, basiretsizlik ve belki de, yolsuzluk sebebiyle çarçur edildiğinin görüldüğünü belirterek sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiği vurgulandı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise dünkü açıklamasında, söz konusu projeyi tamamlayamayacağı bilindiği halde projenin verilmesi olayıyla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumundan, buna onay veren devletin ETİFA kurumunun da sorumlu olduğunu ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberi şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Doğal Gaz Terminali Skandalında Devasa Rüşvet Kokuları – Başsavcılığı Sürecin Dışında Bıraktılar”.

Alithia: “101 Milyon Euro Tüketicinin Sırtına – Doğal Gaz Santrali İnşasındaki Başarısızlığın Sonuçları Derinleşiyor”.