Vasiliko’ya LNG kabul terminalinin yapımı için NAVTEX ilan edildi

Güney Kıbrıs’ın, elektrik üretimi için sıvılaştırılmış doğal gaz kabulüne yönelik Vasiliko’ya rıhtım inşa edilmesi projesinin yapım çalışmalarının 16 Ocak’ta başlayacağı bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı habere göre, rıhtım inşaatı için, Rum yönetimi, başlangıç tarihi 16 Ocak olan ancak bitiş tarihi bulunmayan NAVTEX yayımladı. Bu çerçevede 16 Ocak itibarıyla LNG terminali (rıhtım) çalışmaları için mavna ve römorkörlerin işe başlaması bekleniyor.

Resmî açıklama yapılmamasına rağmen yüklenici Çin firması ile yapılan ve terminalin 2023 Temmuz’unda teslim edilmesini öngören sözleşmenin yürürlükte olduğu kaydedilirken Rum makamları, Çin’de koronavirüs vakalarında patlama yaşandığını hatırlatarak Çin makamlarının “lock-down” (kapanma) ilan etmemesi halinde Çin’de gerçekleştirilecek SFRU gemisinin yapım çalışmalarının 2023 yazında tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Yayımlanan NAVTEX’e göre Vasiliko Bölgesi revize İmar Planı uyarınca rıhtım (jetty) ile ilgili yapılması gereken çalışmaların (SFRU gemisinin sürekli demirli kalacağı rıhtım, bağlantı teçhizatı, yükleme platformu, açık deniz parçaları, sahil koruma projeleri, vb) 16 Ocak’ta başlaması bekleniyor.

Yine aynı kapsamda; rıhtım üzerine boru hattı inşası ve SFRU gemisinden karaya kadar gaz yükleme kolları ve yangın söndürme sistemi montajı, doğal gaz kara boru hattı ve kara tesislerinin inşası, olağanüstü doğal gaz rezervinin depolanacağı tesislerin inşası, Basınç Azaltma ve Ölçüm (PRMS) istasyonu inşası yapılması gerekiyor.

Foto:Arşiv

İmar planına göre bir köprü, bir bağlama yeri (bağlama yeri ve şamandıra) ile bir platformdan oluşacak rıhtım, Limasol Limanı’ndaki Terminal 2 (Vasiliko) ana dalgakıranının 1,3 KM batısında bulunacak. Körpü 75 metre Kuzey-Güney istikametinde kıyıya uzanacak ve sonrasında, demirli SFRU gemisini oluşturmak üzere 430 metre kadar Güney Batı’ya kıvrılacak.

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11/01/2023 10:31