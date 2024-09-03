Vasiyetini yıllar önce yazdırdı, son isteği duygulandırdı



Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kaybı sevenlerini derinden üzdü.

Oyuncunun kızı Anjelik, bir televizyon programında annesinin vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Annesinin uzun süredir KOAH hastası olduğunu vurgulayan Anjelik konuşmakta zorlanarak "Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş..." ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın son isteğinin İstanbul'a gömülmek olduğu ortaya çıktı.



Sanatçının ardından Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı. Nuri Alço da cenazeyi İstanbul'a getirmeye çalıştıklarını söyledi.

VASİYETİNİ YILLAR ÖNCE YAZDIRMIŞ

Öte yandan Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."

Tuğba'nın vefatının ardından sanatçı dostları da duygularını sosyal medya hesaplarında dile getirdi.



Hülya Koçyiğit, Emel Sayın, Seda Sayan, Zerrin Özer, Melek Baykal, Armağan Çağlayan, Pınar Altuğ Atacan, Yalçın Dümer gibi birçok ünlü isim baş sağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun olan Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.



1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başlayan sanatçı, 80'li yıllarda popülerliğini artırdı.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile birçok filmde başrol oynadı.

Tuğba, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı



Gazino sahnelerinde de varlık gösteren Tuğba,,, 1991 yılında Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile evlendi, 1992 yılında kızı Anjelik'i dünyaya getirdi.