Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi Halkın Bilgisine Sunuldu

VASİYETNAMELER VE VERASET (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

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12/06/2021

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Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi Halkın Bilgisine Sunuldu

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy ve HP Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars'ın birlikte sundukları “Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı iletilmesi gerekiyor.

Kıbrıs’ta İngiliz döneminden kalma bir yasa olan Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nın günün şartlarına ve çağdaş hukuk normlarına göre değiştirilmesi ihtiyacıyla hazırlanan yasa önerisi, özellikle çocuklarla ilgili meşru ve gayrimeşru ayrımını kaldırarak bazı düzenlemeler içeriyor.

12/06/2021 12:30
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TAGS: Vasiyetname, Veraset, yasa
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