Vasvi Arkın beraat etti!

Polis Genel Müdürlüğü içerisinde FETÖ yapılanmasını çökertmek isteyen 3 üst düzey polis mensubuna açılan davaların sonuncusu da beraatla sonuçlandı. Daha önceden Bekir Abatay ve Kerem Kadiroğluları’nın beraatiyle sonuçlanan davalarından ardından bu kez dönemin Siyasi Şube Müdürü Vasvi Arkın’ın davası da yine beraatle sonuçlandı. Diğre iki polis gibi Dönemin Siyasi Polis Müdürü Vasvi Arkın’ın da suçsuz olduğu masumiyeti onaylanmış oldu. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden tarafından görülen davada Vasvi Arkın aleyhine getirilen ciddiyetten uzak iddialardan aklanmış oldu. Vasvi Arkın’ın ailesi mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı.

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