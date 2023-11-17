Vatan Operasyonu’nda Tutuklanan 5 Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonu'nda tutuklanan Chidera Kingsley Onyedımma, Chisom Mark Unachukwu, Ifeanyi Stephen Omeh, Sylvia Nneka Emelu ve Kasiemobi Stephanie Ugwu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide Ali Hasan Bakar’ın evinde uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yaptıklarını, 6 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, 14 Kasım’da zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı noktayı polise gösterdiğini, şubeye geri dönerken, kafede oturan Chidera Kingsley Onyedımma’yı tanıyıp, kendisine uyuşturucu verdiğini anlattığını söyledi. Polis hemen harekete geçtiklerini, Chidera Kingsley Onyedımma’yı kafede yakalayıp, üzerinde arama yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan aramada Chidera Kingsley Onyedımma’nın iç çamaşırının içerisinde 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha sonra Chidera Kingsley Onyedımma’nın Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Zanlı Bakar ile diğer 5 zanlının mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu 3 günde 13 kişiyi sorguladıklarını, 5 ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Polis, zanlılara ait 6 adet cep telefonunun incelenemeye alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)