Vatandaş bayraklarını istiyor

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Güzelyurtlu bir vatandaş, Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yıllardır dalgalanan KKTC ve Türkiye bayraklarının yaklaşık bir aydır yerinde olmadığını söyledi.

Askeri bölük kontrolündeki tepede yer alan bayraklar, zaman zaman yıprandıkları gerekçesi ile indiriliyor.

Şikayetçi vatandaş, “Bu kez süre çok uzadı. Geçmişte en fazla 3-4 günde bayraklar göndere çekilirdi. Haber merkeziniz aracılığı ile ilgili makamlara mesajımızı iletin. En kısa sürede bayraklarımızı görmek istiyoruz” mesajını iletti.