Vatandaş benzin istasyonlarına akın etti!

Altınbaş ve K-Pet’in bugün benzin istasyonlarına benzin vermeyi durdurduğunu duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Altınbaş ve K-Pet’in benzin istasyonlarına benzin satmalarının zararlarına olduğu gerekçesiyle durdurmasının ardından vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.

Başkent Lefkoşa'da benzin istasyonlarında yaşanan izdihamın ardından benzin stoklarının tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

Benzinciler Birliği'nden yapılan açıklamada, K-PET ve AL-PET, döviz artışı nedeniyle son aldıkları benzinden litre başı 1 TL zarar ettikleri gerekçesiyle istasyonlara akaryakıt satışını durdurduğu belirtildi.

Açıklamada "Benzinciler şu an ellerindeki stoğu tüketiyor. Benzin istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Birlik olarak Ekonomi Bakanlığından görüşme talep ettik” ifadeleri kullanıldı.

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20/10/2021 12:58