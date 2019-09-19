Vatandaş bezmiş durumda…

Yılmazköy bölgesinde bulunan tavuk çiftliğinin pisliği gübre maksatlı tarlalara döküldü, Lefkoşa ve Gönyeli'yi pis kokular sardı.

Birçok vatandaş duruma sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

Vatandaşlar yıllardır aynı durumun yaşandığını ancak kimsenin önlem almamasından yakındı.

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde ikamet eden onlarca vatandaş cam dahi açamadıklarını belirtti. Vatandaşlar yetkililerin biran önce harekete geçmesini istiyor.

İşte sosyal medya üzerinden pis kokuya isyan eden vatandaşların bazıları:

19/09/2019 21:00