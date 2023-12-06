Vatandaş borcuna sadık

Bahadır AYNA

Merkez Bankası verilerine göre ülkemizde "Tahsili Geciken Alacak" rakamları geçmiş yıllara oranla, ekonomik krize rağmen daha iyi bir noktada. Rakamlar, vatandaşların borcunu ödediğini gösteriyor.

Merkez Bankası’nın son 7 yıllık verilerine göre Tahsili Gecikmiş Alacak oranı yüzde 6’lardan yüzde 3’lere gerilemiş durumda. Ekonomistler, sağlıklı değerlendirme için oransal yükseliş yada azalışlara bakılması gerektiğini, son 7 yıllık verilere bakıldığında azalış yönlü bir trend olduğu ve bunun olumlu bir gösterge olduğunu aktarıyor.

Merkez Bankası, 2016 yılı ilk 9 aylık verilere göre toplam 10 milyar 735 milyon TL kredi verildi, 785 milyon TL’si geri ödenmedi bu oran yüzde 6,82 bandındayken 2023 yılına geldiğimizde 9 ayda 78 milyar 136 milyon TL kredi verildi, 2 milyar 755 milyon TL’si yani yüzde 3,41’lik oranı geri ödenmedi.

Ekonomistler yıllık borçlanma rakamlarında artışın birkaç büyük kredideki performans düşüklüğünden kaynaklı olabileceği görüşünde. Öte yandan ekonomistler “Krediler geri ödenemiyor!” yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını analiz yapılırken daha dikkatli olunması gerektiği yorumunu yapıyor.