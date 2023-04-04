Vatandaş bu mücadelede Elsen'in yanında mı?

İHALELERLE SOYULAN KIB- TEK’TE ŞİMDİ AKSA İLE SÖZLEŞME İMZALANMASIN DİYE BİR MÜCADELE BAŞLATILDI. VATANDAŞA DÜŞEN ELEKTRİKSİZ KALMAK

ADANIN HER TARAFINDA ÜRETİM DURDU, İHRACAT AKSADI, MECLİS BİLE ÇALIŞMADI. PEKİ KAMU ÇALIŞANI GREV YAPMAYA İKNA OLDU DA VATANDAŞ BU MÜCADELEDE ELSEN’İN YANINDA MI?

Sabah yazımı yazmak için ofisin kapısından içeriye girdim; 6.30. Haliyle elektrikler kesik. Neden? Arıza var. Nerede? Kıb- TEK’e bağlı, Teknecik üretim tesisinde. Neden? İşte bu neden sorusunun cevabını herkes farklı veriyor. Ama günün sonunda her yer karanlık, hiçbir yerde elektrik yok

Ciddi şekilde bir mağduriyet yaşanıyor. Sendikalar buna “hak arama” diyor, vatandaş da “hak ararken benim hakkımı yeme.” Siyaset ise sendikayı sabotaj yapmakla suçluyor. Sendika ise bunun toplumsal bir mücadele olduğunu söylüyor

Konu ne? AKSA ile sözleşme uzatılacak. AKSA bunun karşılığında 100 megavat daha Yatırım yapacak. KKTC’deki kurulu güç iki katına çıkacak. Burada planlanan ne? Hem arz güvenliği sağlanacak hem Rum’dan pahalı enerji alınmayacak, hem pahalı üreten buhar tribünlerinden kurtulacağız

Bu siyasetin ve kurumu yönetenlerin planı. AKSA da buna hazır. Hatta, kilovat saat başına satılan enerjide de yeni sözleşme ile indirim yapılması öngörülüyor. Kısacası, yıllık 12 milyon dolarlık bir tasarrufa denk gelecek bir sözleşme peşinde herkes. Bunun karşılığında da 20 yıllık yeni sözleşme

Peki Kıb- Tek’de durum ne. Bir kere yönetim ve müdür, sendikayı sabotaj yapmakla suçluyor. Hatta o kadar tüm detaylar düşünülmüş ki, jeneratörler devreden çıkmış önce, AKSA tam kapasite üretimi ülke genelindeki enerji ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmiş. Sonra?

Sonra, enterjkonnekte sistem de bozulmuş. Böylece güneyden enerji alınmasının da önüne geçilmiş. Haliyle enerjinin yüzde 40’ını üreten AKSA dönüşümlü olarak memlekete yayıldı dün. Ada yarısının her tarafında enerji yoktu dün. Üretim durdu, hayat durdu

Sektörlerin tamamı, elektrik kesintilerinden etkilendi. Sendikal dayanışma ile, ada genelinde de El- Sen’e destek sağlanması için bir çaba ortaya kondu. Kesik elektrikle ne kadar olursa sosyal medyadan El- Sen’in haklılığı anlatılmaya çalışıldı

Ne istiyor El- Sen? Diyorlar ki, elektriği pahalı yapan AKSA. Başka? Devlet yeni yatırımlar yapsın, enerjinin yüzde yüzünü Teknecik’te üretelim. Başka? Bu kadar. Bunu yapmak kısa vadede mümkün mü? O uzman işi. Ama görünen o ki, siyaset kararını vermiş. Yol haritası yukarıda yazılı…

Hem elektriksiz kaldık, hem de jeneratörle çalışan mecliste başka bir greve tanık olduk. KTAMS üyesi meclis çalışanları da eyleme indi. Kayıt tutulamadığı için meclis devam edemedi. Neden? Çünkü AKSA ile sözleşmenin önünü açacak ihale yasa değişikliği dün mecliste okunacaktı

Kıb- Tek, ihale ihale soyulan bir kurum. Üç aileye özelleştirilmiş. İkisi büyük, biri kırıntıları topluyor. Göcek kıyılarında bir yata sığmış Kıb- TEK’in sahipleri. Vatandaş olarak benim de sormam gerekenler var. El- Sen, kurum soyulurken neredeydi? Neden vurgunları engellemedi?

Maalesef, kuruma çöken aile şirketlerinden maaş alarak, onların işini takip eden kurum mühendisleri var. Emekli olanlar var. Bu sayede servet sahibi olanlar var. Vatandaşa kalan? Sadece yüksek fatura… Teknecik daha ucuz üretiyor sadece kocaman bir yalan.

Büyük bir talan var ve bu kavga bir çıkar çatışması. El- Sen, kamu malını koruyor öyle mi? Kamu elektriksiz. Bunu da mücadele olarak algılamamız ve destek vermemiz isteniyor. E yıllardır, “Be arkadaşlar bu kurum soyuluyor, seyretmeyiniz” kavgası boşuna mıydı?

Ben olaya büyük pencereden bakmayı öğrendim. Size de tavsiye ederim. Ayda 10 milyon dolar zarar eden, halka enerji arzını sağlayamayan, sayacı, trafosu, SALK sahaları olmayan bir kurumda, yalan, dolan, talan, liyakatsızkık, her türlü yolsuzluk var. Bugün yaşananlar sonuç

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04/04/2023 09:27