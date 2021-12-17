Vatandaş isyan etti: Açım, Sesimi duyun!

Beyarmudu'nda yaşayan Hüsran Hasetoğlu adlı bir vatandaş üserine astığı pankartlarla isyan etti. Aç olduğunu ve evlerinde yiyecek bir şey kalamadığını söyleyen vatandaş yetkililerin sesini duymasını istedi.

Eşinin ve kendisinin hasta olduğunu belirten Hasetoğlu beş gündür aç susuz olduklarını yetkililerin pahalılıkla ilgilenmesini istedi.

Parası olmadığı için çöpleri karıştırıp yiyecek birşey bulmaya çalıştığını söyeyen Hüsran Hasetoğlu dayanacak gücüm kalmadı dedi.

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17/12/2021 16:40