Vatandaş kendi sorununu kendi çözüyor

ÜLKE GELECEĞİNE YÖNELİK TEK BİR PLAN YOK. NÜFUS HIZLA ARTARKEN, NE GIDA YETERLİ, NE SU, NE ENERJİ… İKTİDAR KÜPÜ DOLDURMAKLA MEŞGUL, VATANDAŞI DA EŞEK TEPSİN

KIB- TEK İLETİM SİSTEMİ ÇÖKTÜ. SİSTEME ENERJİ VERSENİZ DAHİ TAŞIMASI MÜMKÜN DEĞİL. KURUM YÖNETİMİ KÜÇÜK İHALELER PEŞİNDE. VATANDAŞ KENDİ SORUNUNU KENDİ ÇÖZÜYOR

Ülke olarak ciddi bir stratejik plana ihtiyacımız var. Bunun için de stratejik planlamayı bilen, ülkeyi tanıyan, gelecek kaygısı olan uzmanlara ihtiyacımız var. Her şeyden önce iktidar siyaseti yapanlar, sadece bugünü değil geleceği de düşünmek zorunda

Ülke nüfusu sadece düzensiz göçle artmıyor. Yaratılan eğitim ekonomisi ülkemize gelen her on öğrenciden ikisinin adada kaldığını gösteriyor. Yaratılan inşaat sektörü de çok daha yoğun bir şekilde ülkemiz nüfusunu artmasına neden oluyor. Kaçak yaşamı da siz ekleyin…

Ülkede tüketilen yalnızca beton, demir, çimento değil. Örneğin tarım yapılabilecek araziler hızla azalıyor. Su kaynakları, bugün bile yetmeyen enerji üretimi, üretilen gıda, ithalat ihracat dengesi… Kısacası aklınıza gelen ne varsa hızla artan nüfus oranına göre yeniden planlanmalı

Başbakan nüfus sayımını gerek olmadığını söylüyor. Bu ülkede nüfusun bilinmediğine kimse beni inandıramaz. Devlet Planlama Örgütü, öleni de biliyor doğanı da. Adaya giriş sayısını da biliyor, çıkış sayısını da. Alt alta koyarsınız, böl topla çarp çıkar, dört işlem size yaklaşık sayı verir

Öğrenci sayısı da biliniyor, çalışan sayısı da. Üniversitelerde kaç öğrenci var, ortaöğretimde kaç öğrenci var, ilköğretimde kaç öğrenci var, hepsi, ama hepsi biliniyor. Bu tabloya bakıp ülkede nüfusun bilinmediğini söylemek ancak biz saf Kıbrıslılar siyasi malzemesidir…

Ülkeyi yönetenlerin planlamaya kafa yormaması, gelecek adına ciddi bir cinayettir. Şu anda ciddi bir enerji açığı var. Türkiye’den milyonlarca metreküp su gelmesine rağmen, tarıma da su verileceği projesini unutun isterseniz. Var olan su kaynağın ancak ve ancak hanelere, otellere vs…

Her alanda olduğu gibi, enerji alanında da kapsamlı bir strateji planına ihtiyaç var. Bir kere Türkiye’den enerji gelse de, onu taşıyacak hat yok. Şu anda yapılan yatırımlara dayanamayacak bir alt yapı var. Trafo merkezi kalmadı. İletim hatları kalmadı…

Long Beach’de şu anda tüketilen enerji miktarı İskele merkez kasaba, Mehmetçik, Dipkarpaz’a kadar uzanın, maalesef daha fazla. Long Beach’i besleyen hatlar artık kaldırmıyor. Yatırımcılar Geçitkale’den kendileri hat çekiyor. Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nin iki yılda oluşacak ihtiyacı 50 MGW… Hangi hat taşıyacak?

Üretim çökmüş diyoruz ya, e bizim iletim hattımız da yok. AKSA şu an 35 MGV yeni bir yatırım yaptı. Ortaya gerilim hattı sorunu çıktı. Mevcut hat, üretilecek yeni enerjiyi iletim hattı kaldırmıyor. Yani sisteme 35 MGW verdiğiniz anda, ülkenin tamamı karanlıkta kalacak.

Diyelim ki, Teknecik’e 50 MGW bir yatırım yaptınız. Bunu dağıtacak yeterli hat yok. Hatların güçlendirilmesine yönelik bir plan yok, ihale hazırlığı yok, hiçbir şey yok. Şu anda KIB- TEK talan ekibi, sadece ve sadece kısa vadede kişisel iş takibi ile meşgul, o kadar…

Hadi suyu konuşalım. 2050’de tüketimi planlanan su miktarına 2023’de ulaştık. Hiçbir planlama yok, gelişigüzel yaşıyoruz. Bu ülkedeki en kıymetli şey su onu da geleceği düşünmeden çarçur ediyoruz. Bu alanda da ülkeyi yönetenlerin en küçük bir gailesi yok.

On yıldır su ile alakalı hiçbir hükümet adım atmadı. KKTC tarafının atması gereken adımları, gelen Su heba oluyor diye Türkiye tarafı tamamlamaya çalışıyor. Bu ayıp bu ülkeyi yönettiğini iddia eden herkese yeter. Peki utanacak olan birileri var mı, sanmam.