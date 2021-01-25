Vatandaş kurallara uysun, yöneticiler üzerine düşeni yapsın

Trafik kazasında hayatını kaybeden Emrullah Baran'ın yakınları, vatandaşa ve yetkililere seslendi

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25/01/2021

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Vatandaş kurallara uysun, yöneticiler üzerine düşeni yapsın

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde 22 Ocak 2021 tarihinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Emrullah Baran'ın yakınları, olayın meydana geldiği yerde mum yaktı ve basın açıklaması yaptı.

23 yaşında hayatını kaybeden Emrullah için 23 tane mum yakan yakınları, 1 mum da günlerdir yoğun bakımda olan ve yine trafik kazası nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir için yaktı.

Emrullah’ın ailesi ve yakınları tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarında covid-19'dan daha çok kayıp verildiği devletin ve belediyelerin trafik konusunda önlemleri arttırması gerektiği ifade edildi.

Girne Mete Adanır Caddesi'ndeki yol güvenliğinin yeterli olmadığı üzerinde duruldu.

Alkollü araç kullanılmaması için çağrıda bulunulurken, yolların daha fazla aydınlatılması ve şehir içinde hız limitlerinin aşılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Başka ölümlerin yaşanmaması için yetkililer tarafından gereken önlemlerin bir an önce alınması da istendi.

25/01/2021 09:57
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TAGS: Emrullah Baran, Kenan Kurtdemir, trafik kazası
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