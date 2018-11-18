Vatandaş nereden yürüyecek?

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Metehan bölgesinde bulunan bir kaldırım zeytin ağaçlarının işgaline uğradı.

Bölgede evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar anayoldan yürümek zorunda kalıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre sorumsuz bir vatandaş evinin önündeki kaldırımdan bir tuğla sökerek zeytin ekti. Büyüyen zeytinler hem kaldırımın kullanımını imkansız kılıyor hem de kaldırıma zarar veriyor.

Belde halkı Lefkoşa Türk Belediyesi'nin konu ile ilgili önlem almasını istiyor.