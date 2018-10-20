Vatandaş olamadı, kemoterapi ilaçlarını alamıyor

Kanser hastası olan Seval Yıldırım, KKTC vatandaşı olmadığı için kemoterapi ilaçlarını alamadığınından yakındı

İlaçlarını alabilmesi için her ay 4bin600 TL ye ihtiyacı olduğunu dile getiren Seval Yıldırım “hapın fiyatı 25 bin TL KKTC vatandaşı olmadığım için %20 sini ödemem gerektiğini söylediler, bu parayı veremezsek tedaviyi bırakalım mı” diye sordu

Seval Yıldırım ilaçlarının geldiğini ancak parayı ödeyemediği için kullanamadığını belirterek “paran varsa yaşarsın, yoksa ölürsün” dedi