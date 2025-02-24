Vatandaş olmayan, kaçak yaşayan, tetikçiler… Sürücüler… Bir nasıl bu kadar rahat suç işleyebiliyor?

VATANDAŞ OLMAYAN, KAÇAK YAŞAYAN, TETİKÇİLER… SÜRÜCÜLER… Bir NASIL BU KADAR RAHAT SUÇ İŞLEYEBİLİYOR?

ÜLKE SAHİPSİZ Mİ? OTORİTE YOK MU? ÇETELER DEVLETTEN GÜÇLÜ MÜ? NE TECAVÜZ BİTİYOR; NE KURŞUNLAMA…

Maalesef arka arkaya yaşanan olaylar canımızı yakıyor. Kendi ülkemizde hızla yabancılaşıyoruz. Nezaket kayboluyor, vicdan ortadan kalkıyor. Sokaklar şiddete teslim olurken kimse kendini güvende hissetmiyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil

Zihinsel engelli bir kıza tecavüz eden sapık, belediye çalışanı, KKTC vatandaşı. Kamu görevi yapıyor üstelik. Tecavüzünü kameraya alacak kadar yürekli, cesur, mert, erkek, adam… Üstelik bunu başkaları ile paylaşırken, yakayı ele veriyor, iğrenç insan. Yoksa, kaç kez daha tecavüz devam edecekti…

Yaşlısı şiddet görüyor, genci zehirleniyor, engellisi tecavüze uğruyor… Bankada parası soyuluyor… Yargı mensubu rüşvet için aracı kullanıyor… Çevresi katlediliyor… Doğadaki hayvanları kitlesel halde vuruluyor, suçlusu ortada bile değil..,

Kimse güvende değilse; yaşadığımız coğrafyaya "ülke", adına "devlet", toprağına "bizim" demenin anlamı ne? Eğer burada huzur içinde yaşayamayacaksak, "göç edene dur" demek neye yarar? Vatandaş evinde huzursuz da, sokakta rahat mı?

Daha önce bu tanımı kullanmıştım… Tam bir iç savaş hali… Polisin bile sokakta darp edildiği, basıldığı, itilip kakıldığı ülkede, vatandaşın işyerinde ayağından vurulması şaşırtıcı değil. Ülkeye gelmiş, çalışan değil, öğrenci değil, silah da bulmuş, adam da vurmuş. Sonra elini kolunu sallayarak Ercan üzerinden kaçabileceğini sanmış

Korkusuzca suç işleyenlerin bir çoğu adamızda kaçak! İkamet izinleri yok! Bu cesareti nereden buluyorlar? Kim onlara bu rahatlığı sağlıyor? Hatta muhaceret işlemi dahi yapmadan yatla ülkeye gelip, uyuşturucu ile yakalanan gördü bu gözler… Kime neyi anlatacağız…

Arka arkaya yaşananlara bakar mısınız? Adada olmaması gereken bir kişi ayağından adam vurdu; uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken uyuyan Ercan’dan kaçmaya çalıştı… Belediye çalışanı zihinsel engelli engelli kadına tecavüz etti, 14 eşeği katleden vandal henüz bulunamadı

Yaşananlardan rahatsızız. Çözüm üretmek, tedbir almak zorundayız. Biz bu noktaya layık değiliz. Bu ülke, bu değil. Bu ülke insanının hak ettiği bu değil. Ya durumun ciddiyetini anlayıp düzeltmek için seferber olacağız ya da kabullenip yok olacağız.