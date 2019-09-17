Vatandaş rahatsız, LTB duyarsız…

Lefkoşa Surlariçi’nde birçok sürücü park yeri olarak kaldırımları kullanıyor. Bölgeye yeni açılan cafe ve barlar nedeniyle gece park yeri bulmakta zorluk çeken sürücüler araçlarını kaldırımların üzerine park ediyor. Birçok vatandaş ve işletmeciler Surlariçi’nde park yeri sıkıntısı yaşandığı belirterek Lefkoşa Türk Belediyesi’ni göreve davet etti.

Cafe ve bar izinlerinin park yerine bakılmaksızın verildiğinin altını çizen vatandaşlar, LTB’nin bu konuda biran önce önlem almasını talep etti.