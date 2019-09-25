Vatandaş tedirgin…

Haber Kıbrıs-Özel

Beyköy’de askeri birlikler sabahın erken saatlerinden beri atış yapıyor.

Atış yapılan noktada büyük bir yangın çıktı. Yangın Beşparmak Dağları’ndaki ormanlık alana doğru ilerliyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Beyköy’de bugün sabah saatlerinden beri seferberlik ağır silah atışları yapılıyor.

Atışların hedef noktasında başlayan yangın akıllara “Güvenlik önlemi alınmadı mı” sorusunu getirdi. Öte yandan önceki aylarda askeri atışlar nedeniyle 500-600 dönümlük alanlar içerisinde büyük yangılar meydana gelmişti.

Beyköy halkı yangının büyümesinden endişe ediyor.

25/09/2019 12:13