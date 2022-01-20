Vatandaş Ülkede Uzun Soluklu Bir Hükümetin Kurulmasını İstiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak'ta yapılacak seçimlerde vatandaşlara düşünceleri soruldu.

Anadolu Ajansının mikrofon uzattığı vatandaşlar, seçim sonrası uzun soluklu hükümetin kurulmasını ve istikrarla yürütülen icraatların hayata geçirilmesini arzu ediyor.

Vatandaşlar, kurulan hükümetlerin 1-2 yıl arayla bozulmasının istikrarlı bir yapının önüne geçtiğini ve bu yapıların planlarını hayata geçirememesiyle halka da faydalı olamadığını ifade etti.

Kurulan kısa süreli hükümetlerin icraatlarını hayata geçiremediğini ve "2 veya 3 yılda ne yapabiliriz?" şeklinde gerekçe ürettiğini söyleyen vatandaşlar, daha uzun vadeli bir hükümeti halkın da daha rahat sorgulayabileceği ve hükümetin de verdiği sözü tutabilecek zamanı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

5 yıl süreyle kurulacak bir hükümet arzu ettiklerini ancak bu ortamın uzun süredir sağlanamadığını söyleyen vatandaşlar, böyle bir hükümetin memleketin gelişmesi için istikrarı beraberinde getireceğini söyledi.

Ülkede sık bir şekilde hükümetlerin bozulmasının ve yenisinin kurulmasının ülke için olumsuz bir durum olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu defa kuvvetli bir partinin tek başına iktidara gelmesi gerektiği görüşünde.

Vatandaşlar ülkede bir çözüm ve istikrar olacaksa kesinlikle tek parti olması ve doğru yolda ilerlemesi gerektiği görüşünü de savunarak, Anavatan Türkiye'nin desteğinin de kesinlikle olması gerektiğini vurguladı.

Gelecek olan hükümetin Anavatan Türkiye ile uzun vadeli planlar yapması gerektiğine de dikkat çeken vatandaşlar, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durarak ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Uzun soluklu bir hükümetin yapacağı faydalı işlerin daha çok olacağı görüşünde birleşen vatandaşlar, böyle bir hükümetin Türkiye ile de iyi ilişkiler kurabileceğini, halk için de daha başarılı işler yapabileceği görüşünde

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20/01/2022 10:40