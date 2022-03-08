Vatandaş yapınca tutuklandı; vekiller yapınca, gururlandı. Ayıptır, ayıp

ADAMLAR hükümeti dün hep birlikte başka bir ADAMI önce paçavraya çevirdi; sonra Meclis başkanı yaptı. Beş turda tamamlanan Meclis başkanlığı seçimi aslında yaşadıklarımızın, yaşayacaklarımızın da kısa bir özetiydi. Böyle bir dönemden geçiyoruz işte

Düşünsenize, genel seçimlerden yeni çıktık. O seçimde, 8 vatandaş “oylarını resim çekti” diye tutuklandı. Ve biz dün mecliste, kimsenin kimseye güvenmediği o ortamda “parti başkanı talimatıyla kullandığı oyu resim çekip gösteren” vekillere şahit olduk.

Bu ayıp bile UBP ve sayın Zorlu Töre’ye yeter. Meclis tarihinde hiçbir Başkan böyle zorlamayla, karanlık baskılarla seçilmedi. Zorlu Töre ya da Faiz Sucuoğlu’nu suçlamak için değil, durum tespiti yapmak için bunları söylüyorum. Gerçekten o görüntüler çok kötüydü.

5 turda seçildi Meclis başkanı. UBP’liler eksik oy verdi. DP oy vermedi, YDP oy vermedi. Zaten CTP ve HP oy vermedi. ADAMLAR hükümeti yola çıkarken, böyle bir ayıbı da yanlarına aldılar, bunla yola devam edecekler. Yazık gerçekten

Hele Zorlu Töre’nin beş tur sonunda yaptığı zafer!! konuşması? “Size KKTC’nin ne demek olduğunu öğreteceğim” dedi. 5 turda geldi, sanki ilk turda oy birliği ile seçilmiş bir özgüven ve coşkusu vardı. Öyle ya da böyle Zorlu Töre Meclis başkanı… Hayırlı olsun

Zorlu bey; Meclis Başkan yardımcı olarak görev yaptığı dönemde, Meclis parasını akaryakıta, izah- ikrama aşırı derecede harcamakla suçlanmıştı. Yakıt alması yasaklanmıştı. Bakalım, bu yeni dönemde Meclis kaynaklarını nasıl kullanacak?

İşin bir başka yanı da Faiz Sucuoğlu’nun milletvekillerine ne söylediği… Konuştuğumuz tüm UBP vekilleri de aynı şeyi söylüyor: “Oy vermediğini tespit ettiğimi disipline verip partiden atacağım.” Haliyle insanın aklıma kısa süre önce Meclis başkanı seçilemeyen Resmiye Canaltay geliyor

Oyların 24- 24 çıktığı dördüncü turda, Meclis hukukçu ve idare amirleri oylamanın sona erdiğini söylüyor, devam etmemesi gerektiği görüşünü savunuyor. Ne olduysa O 10 dakikalık arada oluyor. Beşinci turda UBP vekilleri o ellerinde telefon, rezil görüntülerle başkanı seçiyor, vatandaş da bunları canlı izliyor

Bu hesaba göre, en az 2 UBP vekili son turda da Zorlu Töre’ye oy vermiyor. DP ve YDP ise son turda bütün olarak oy veriyor. Özellikle kadın milletvekili Yasemin Öztürk’ü elindeki telefonla salona şov yapması, diğer iki kaşın UBP milletvekiline nispet gibiydi; efsane…

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü. Dikkat çekerim; Emekçi… süslü laflar kullananlar, lafın emeğini, yaşamın her alanındaki eşitliğini ve bunun kanla yazılan bir tarih olduğunu unutmasın. Çok süslü laflara gerek yok; bu mücadele ülkemizde halen devam ediyor

8.45’de yayındayız. 9.20’den itibaren günün anlamına uygun, kadın emeğinin, girişimciliğinin değer bulması için çalışan GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ yönetimi ile programa devam edeceğiz. Daha güzel bir ülke için; adil, refah, demokratik, eşitlikçi ve özgür… Mücadele hiç bitmesin. Günaydın

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08/03/2022 08:34