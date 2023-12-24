Vatandaş yollardaki eksikliklere isyan etti, Arıklı verdiği yanıtla şaşırttı

Sosyal medyadaki diyalog göze takıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Facebook hesabından Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Acı’nın yol yapım çalışmasını paylaştı.

Vatandaş paylaşımın altına yolların durumu, asfalt ve aydınlatma ile ilgili şikayetlerini paylaştı.

Karayolları’ndan sorumlu bakan Arıklı da vatandaşa verdiği profesyonel yanıtla şok etti.

Arıklı, “Yavaş sürersen sıkıntı olmaz” dedi. Arıklı’nın yanıtına kahkaha emojileri geldi.