Vatandaş yüksek sese ve trafiğin sıkışmasına isyan etti

Kamalı Haber

Göçmenköy Rauf Raif Denktaş Caddesi’nde yaşayan bölge sakinleri uzun süredir ses kirliğinden ve trafik sorunundan isyan ediyor.

Bölge sakinleri, cadde üzerinde bulunan bir şirketin kaçak yapılaşma ve yarattığını ve yolu işgal ettiğini iddia etti.

Mahalleli, bir hırdavat şirketinin hafriyat ve hırdavat nakliyatları sebebiyle trafiğin sıkıştığını ve büyük ses kirliliğine sebep olduklarını söyledi.

Aynı şirketin kaldırım üzerine yapılan kaçak inşaatı da olduğunu ileri süren bölge sakinleri “Ne yolumuz kaldı, ne kaldırımlarımız. Mahallemiz şantiye alanına döndü” diyerek dert yandı.

Bölge sakinleri “Yetkililerden beklentimiz derhal konuya müdahale etmeleridir” diyerek Lefkoşa Türk Belediyesi ve devletin gerekli birimlerini göreve davet etti.

08/10/2019 16:02