Vatandaşın kredi kartı borcu artıyor

Ülkede vatandaşın kredi kartı borcu bir yılda yüzde 56.3 oranında artarak, 488 milyondan 763 milyon TL’ye uçtu. Bu miktar ülke tarihinin en yüksek kredi kartı borcu oldu KKTC ekonomisindeki küçülme ve Türk Lirası’nın ağır değer kayıpları, vatandaşların gelirinin her geçen gün daha da azalmasına neden olurken hem bireysel borçlar hem de kredi kartı borçları hızla yükseliyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, vatandaşlar ödeme sıkıntılarını aşmak amacıyla kredi kartlarına daha sık başvururken, bu durum kredi kartı borçlarının büyümesini beraberinde getiriyor. Nisan 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemde kredi kartı borçlarının %56.3 oranında büyüdüğü ortaya çıktı.

Nisan 2020’de 488 milyon 384 bin TL düzeyinde olan kredi kartı borçları Nisan 2021’de 763 milyon 340 bin TL ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Nisan 2021’deki kredi kartı borçlarının 721 milyon 519 bin TL’lik kısmını nakti krediler oluştururken, 41 milyon 821 bin TL’lik kısmı ödenemeyen borçlar (tahsili gecikmiş alacaklar) tarafında yer alıyor. Merkez Bankası verileri ilginç şekilde ödenemeyen sorunlu kredi kartı borçlarının son bir yılın en düşük seviyesine indiğini de gösteriyor.

Ekonomi ve finans çevreleri, toplam borçlar artarken, sorunlu borçların azalmasında; kredi kartı ödemelerinde geçici olarak uygulanan asgari ödeme tutarı limitlerinin düşürülmesinin etkili olduğunu vurguluyor. Bu çevreler, ödeme limitlerinin olması gereken noktaya getirilmesi durumunda, yüzlerce kişinin kredi kartı borçlarını ödeyemez duruma geleceğine ve mahkemelik olacağına dikkati çekiyor.

Ülkede vatandaşın alım gücü düzeyinin yükseltilmesinin yolunun bulunamaması halinde, işletmelerde ortaya çıkma tehlikesi olan iflasların, bireysel kredilerde de görüleceği iddia ediliyor.

Bu arada, KKTC Merkez Bankası verilerine göre vatandaşların bankalardan sağladığı bireysel kredi borçları Nisan 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemde %18.2 oranında artarak, 6 milyar 057 milyon TL’den, 7 milyar 567 milyon TL’ye ulaştı.

Kaynak: Halkın Sesi



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02/06/2021 10:46