Vatandaşın parasını hesabına geçirdi, polise teslim edildi 

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18/07/2024

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Vatandaşın parasını hesabına geçirdi, polise teslim edildi 

Ülkemizde faaliyet gösteren bir bankanın Güzelyurt Şube Müdürü Fehime C., banka müşterilerinin hesaplarına oynama yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Banka içi denetim sırasında ortaya çıkan soygunun ardından, banka yönetimi polise şikayette bulundu.

Yapılan tahkikatın ardından banka müdürü Fehime C. tutuklandı.

Hesaplarında oynama yapılan banka müşterilerinin mağduriyetleri ise ilgili banka yönetimi tarafından giderildi.

Fehime C.‘nin yarın Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi.

18/07/2024 17:18
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TAGS: Vatandaşın parasını hesabına geçirdi, polise teslim edildi 
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