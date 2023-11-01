Vatandaşın temiz suya ucuz ulaşma hakkı elinden alınıyor

Bahadır AYNA

Ülkede vatandaşın ucuz bir şekilde temiz su temin edebildiği su otomatlarının kaldırılması için düğmeye basıldı. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası kapsamında otomatların damacanayı yıkamadığı gerekçesi ile kaldırılmaları yönünde hükümet üzerinde baskı oluşturuluyor.

Hükümet, vatandaşın 20 TL gibi aile bütçesine uygun bir ücrete sularını temin edebilmesi için kararı ötelerken “Damacana lobisi” baskısını arttırıyor.

Söz konusu yasanın uygulamaya konulması durumunda vatandaşlar suya 35 TL ile 45 TL arasında bir fiyata ulaşabilecek. Su otomatları piyasayı fiyat noktasında dengelerken vatandaşın cebini de koruyor.

Öte yandan söz konusu lobi içerisinde ülkenin köklü su şirketlerinin yanı sıra bir milletvekilinin de etkin olduğu öğrenildi.

Haber Kıbrıs gün boyu Lefkoşa bölgesindeki su otomat sistemlerini yerinde gözlemlerken yüzlerce vatandaşın söz konusu su otomatlarını kullandığını gözlemledi.

Otomatta 20 TL eve çağırırsan 45…

Haber Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, otomatlar sayesinde bir damacana suya 20 TL’ye ulaşabildiklerini aktardı. Vatandaşlar söz konusu su otomatlarının kapanması durumunda vatandaşın “Damacana lobisi”ne mahkum edileceğini ve bir damacana için 45 TL ödeme yapmak zorunda bırakabileceğini söyledi. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta su otomat sayısı bine yakın ve birçok vatandaş su ihtiyacını bu otomatlar üzerinden karşılıyor.

Çok sayıda belediye de su otomatı kullanıyor

Ülkemizde birçok bölgede vatandaşın ucuz su alması için faaliyet veren su otomatlarının işletmecileri arasında belediyeler de var. Belediyeler vatandaşa temiz su imkanı noktasında su otomat sistemlerine başvuruyor.

“Temiz değil” iddiası

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası kapsamında konu tüzük damacanaların yıkanarak yeniden kullanılmasını içeriyor. Söz konusu “Damacana lobisi” bu maddenin otomat sistemlerinde uygulanmadığını gerekçe gösterirken vatandaşalar “Biz kendi canımıza su alıyoruz. Zaten bu sistemi kullanan insanları kendi damacanalarını evlerinde yıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Ayda 2 kez denetleniyor

İçme Suyu Otomat ve Pompa Su Satıcılar Derneği (İSOPSDER) su otomatlarının belediyeler tarafından ayda 2 kez denetlendiğine dikkat çekerken bu sayının 4’e yükseltilmesi yönünde öneride bulundu. İSOPSDER Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri’ne konuya ilişkin öneri metni gönderdi.

İSOPSDER’in Temel Sağlık Hizmetleri’ne gönderdiği öneri metni şöyle:

1. a) Pompa istasyonu ve wending machine işletmecilerin suyu kendinin üretmiş olması.

b) Üretim izinli bir işletmeden suyun işlenmiş olarak temin edilmesi.

2. Gıda tüzüğüne uygunluk belgeli polyetilen depo veya çelik depo kullanılması, hortum ve aksanların gıdaya uygun olması

3. Laboratuvar hizmeti hakkında;

a) Her işletmenin laboratuvar kurma zorunluluğu yerine, suyun hijyen şartlarda işlenip üretildiğini denetlemek adına, her ilçeye bağlı en az 1 firma tarafından özel laboratuvar kurulması ve diğer işletmelere bu hizmeti sağlaması.

b) İşletmecilerin sağlık bakanlığına bağlı bulunan özel laboratuvarlardan veya devlet laboratuvarından bu hizmetin alınabilmesine olanak sağlanması ve bedelinin işletmeci tarafından karşılanması.

c) Yerel yönetimlerin sağlık bakanlığına bağlı bulunan özel laboratuvarlardan veya devlet laboratuvarından bu hizmetin alınabilmesine olanak sağlanması ve bedelinin işletmeci tarafından karşılanması.