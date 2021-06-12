Vatandaşlar, Büyükelçi Başçeri’ye, köy yollarındaki yenileme çalışmasından duydukları memnuniyeti iletti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükelçi Başçeri’ye, talep, ihtiyaç ve Türkiye’nin finans desteği ile KKTC genelinde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşlerini aktaran vatandaşlar, köy yollarının yenilenmeye başlanmasından duydukları memnuniyeti aktardı.

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12/06/2021 12:21