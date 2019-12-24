Vatandaşlar isyan etti

Turunçlu Kavşağı’nda bu sabah Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından yüzlerce vatandaş isyan noktasına geldi.

Yüzlerce vatandaş Turunçlu Kavşağı’nda bundan önce onlarca kazanın meydana geldiği ve birçok insanın hayatını kaybettiğine isyan ederek bu kazanın da önlem alınmaması durumunda son kaza olmayacağını ifade etti.

Yetkililerin Turunçlu Kavşağı noktasında bir önlem olması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, bariyer ihtiyacının yine acı bir şekilde gözler önüne serildiğini belirtti.

Bariyerlerin olmaması nedeniyle suçsuz bir insanın daha hayatını kaybettiği kazanın ardından yetkililerin nasıl bir önlem alacağı merak konusu.

24/12/2019 10:54