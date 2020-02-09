Vatandaşlar isyan etti!

Kamu görevlileri ile özel sektör çalışanları arasında adaletsizlik olduğuna dikkat çeken vatandaşlar Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu göreve davet etti

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09/02/2020

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Vatandaşlar isyan etti!

Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği “28 tane maaş alan kamu görevlisi var” haberinin yankıları halen sürüyor. Ülke gündeminde ve Türkiye basınında geniş yer alan habere vatandaşların da tepkisi sert oldu. Yüzlerce vatandaş Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na çağrıda bulunarak “Madem bilin, üzerine yürü” dedi.

Öte yandan birçok vatandaş KKTC’de asgari ücrete yapılacak zammın henüz netleşmemesine isyan ederek 28 tane maaş alan kamu görevlilerinin isimlerinin açıklaması gerektiğini savundu.

Kamu görevlileri ile özel sektör çalışanları arasında adaletsizlik olduğuna dikkat çeken vatandaşlar Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu göreve davet etti.

“28 tane maaş alan kamu görevlisi var” haberi için tıkla…

09/02/2020 15:32
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