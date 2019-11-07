Vatandaşlar isyan etti: Hastalık saçıyor

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Sulhi Garan Sokak’ta bulunan Gerçek Apartman’ında oturan vatandaşlar isyan etti. Apartman sakinleri, kanalizasyon olmamasından dolayı kuyuların sürekli taştığını ve mahallenin pis koktuğunu vurguladı. Vatandaşlar lağım suyunun hastalık saçtığını belirterek yetkililerin sorunlarına duyarsız kaldığını söyledi.

Mahalle sakinleri, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve Çevre Dairesi’ne defalarca şikayette bulunduklarını belirterek şikayetlerinin dikkate alınmadığını ifade ettiler.

Pis kokunun giderek arttığını ve mahallede durulmadığını söyleyen mahalle sakinleri yetkililere seslenerek sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediler.

07/11/2019 13:52